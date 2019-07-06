مسؤول بريطاني: ناقلة النفط "باسيفيك فوياجر" آمنة

أعلن مسؤول بريطاني، لم يكشف عن اسمه، أنَّ سلطات بلاده نجحت في الاتصال بناقلة النفط "باسيفيك فوياجر" في بحر العرب، مؤكدا أنها "آمنة"، حسبما أفادت "العربية".
وكانت أخبار ترددت حول توقيف إيران ناقلة نفط عملاقة في الخليج تسمى "باسيفيك فوياجر" وترفع العلم البريطاني، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، واصفة هذه التقارير بالمفبركة.
يذكر أن قائد بالحرس الثوري الإيراني، هدد أمس الجمعة باحتجاز ناقلة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية، ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، محذرا بانه إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية فسيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية.
واستدعت طهران السفير البريطاني، الخميس الماضي، للتعبير عن "احتجاجها القوي على الاحتجاز غير المقبول والمخالف للقانون".
وذكرت حكومة جبل طارق، أن أفراد طاقم الناقلة (جريس 1) يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.
وكان رجال البحرية الملكية سيطروا على الناقلة يوم الخميس الماضي، قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا، وأنزلوا طائرة هليكوبتر على متن الناقلة وهي تتحرك وسط ظلام دامس.
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