“طاح المنتخب.. متعلقوش زياش”.. رجاءً لاتقسوا على حكيم

ودع المنتخب الوطني، أمس الجمعة، نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، من دور الثمن، بعد خسارته غير المتوقعة ضد منتخب بنين بركلات الترجيح (1-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

بعد هذا الإخفاق والصدمة التي أحدثها في نفوس المغاربة بصفة عامة وعشاق كرة القدم بشكل خاص، أجمع كثيرون على تحميل مسؤولية الإقصاء لنجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش، الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي.

للأسف الفئة التي علقت الخروج من “الكان” على شماعة زياش، هي من كانت تطبل وتتغنى بإنجازته وأرقامه ومستوياته بالأمس القريب، سواء مع فريقه الهولندي أو المنتخب الوطني، بل دخلت في صراعات مع أشقائنا المصريين والجزائريين حول من هو أجدر بوصف “فخر العرب”، زياش المغربي أو صلاح المصري أو محرز الجزائري.

هل نسي أو تناسى من يوجه أصابع الاتهام اليوم لزياش، ما تعرض له اللاعب من ضغوط، وعراقيل، واستفزازات… من طرف الهولنديين، لأنه اختار اللعب للمنتخب المغربي، بدل الطواحين الهولندية، بالرغم من كم الإغراءات، والاحتراف الحق، الذي لن يجني عليه الانتقادات والهجمات بمجرد إهداره ركلة جزاء.

Advertisements