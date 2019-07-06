نيجيريا يقصي الكاميرون حامل اللقب ويتأهل لربع النهائي

حجز منتخب نيجيريا بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بفوزه المثير اليوم السبت، على الكاميرون حامل اللقب بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة ثمن النهائي.
وأنهى منتخب الكاميرون الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز ثنائية الأسود غير المروضة كل من باهوكين وموانجي في الدقيقتين 41 و44 على التوالي، بينما سجل لنسور نيجيريا إيغالو في الدقيقة 19.
لكن في الجولة الثانية استطاع النيجيريون تسجيل هدفين، الأول عبر إيغالو في الدقيقة 63، ثم زميله أليكس إيوبي بعد ذلك بثلاث دقائق، ليعلن الحكم بوندو عن نهاية اللقاء بفوز نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل اثنين وتأهله لدور الربع.
وينتظر المنتخب النيجيري منافسه في الدور القادم، من الفائز في المباراة التي ستجمع مساء اليوم السبت، بين مصر مستضبف الدورة وجنوب إفريقيا، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
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