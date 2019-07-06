إسبانيا تُخصص 26 مليون أورو للمغرب من أجل التزود بـ”شاحنات ومُعدات” لوقف زحف الهجرة

حددت إسبانيا حوالي 26 مليون أورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من المركبات لتعزيز سيطرة المغرب على حدوده مع أوربا، وذلك لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية.

وكشفت صحيفة “إلبايس” الإسبانية، أن مدريد سترسل سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات، وسيارات الإسعاف ضمن الأسطول.

وتتضمن الشحنة سبع مجموعات من المركبات، تتكون من أربعة أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأربعة أنواع مختلفة من الشاحنات الكبيرة، بما في ذلك الناقلات، ويتعلق الموضوع بالمساعدات، التي تعهدت بها الموفضية الأوربية للمغرب ومُحدد في 140 مليون أورو مقابل استمراره في بذل مزيد من الجهود لتعزيز حماية الحدود ضد الهجرة غير الشرعية.

وتلتزم مدريد بدفع 40 مليون أورو للمغرب، ومن المنتظر أن تُعيد إسبانيا إرسال مبلغ 16 مليون أورو، المتبقية ضمن مساهمتها تجاه المغرب، وفي أكتوبر عام 2018، وافقت إسبانيا على التبرع للمغرب، والسنغال، وموريتانيا بـ108 مركبات، وأجهزة كمبيوتر بقيمة 3.2 مليون أورو.

وسجلت وزارة الداخلية، حتى 31 يونيو الماضي، وصول 13263 مهاجرا غير شرعي بانخفاض قدره 23 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونقل مصدر إعلامي إسباني أن ضغط الهجرة نحو إسبانيا بدأ يتناقص في فبراير الماضي، تزامنًا مع زيارة فيليب السادس لنظيره المغربي.