127 حريقا التهم 201 هكتارا من الغابات المغربية خلال 6 أشهر من سنة 2019

خلال فترة ستة أشهر الممتدة من فاتح يناير الماضي إلى 3 يوليوز الجاري، اندلع بغابات المغرب 127 حريقا اجتاحت 201 هكتارا، بحسب معطيات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وقالت المندوبية، إن المساحات المحروقة خلال الأشهر الستة من 2019، انخفضت بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

وأوضح التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحريق، أن غابات (الرباط، سلا، الخميسات) تأتي في المقدمة بمساحة تقدر بـ70 هكتار، وبما مجموعه 11 حريقا، تليها منطقة الشمال الغربي (القنيطرة، سيدي سليمان) بمساحة تقدر بـ54 هكتار وبما مجموعه 31 حريقا.

وتؤكد المندوبية أنه تمت السيطرة على الحرائق، نتيجة التدخل السريع والاستجابة الفورية لحالات الإنذار من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وشركائها.

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وتحدثت المندوبية أيضا عن “نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات، والقائمة على عدة مرتكزات، أهمها التدبير الاستباقي لمخاطر حرائق الغابات، والتموقع الجيد المسبق لوسائل التدخل البرية والأساطيل الجوية، والتدخل الفوري وتحسيس السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق”.

ووضعت المندوبية، جهاز المراقبة والتدخل، المتعارف عليه بين الشركاء بالإنذار الأحمر، عند مستواه الأقصى، على اعتبار أن الأيام والأسابيع المقبلة تعد فترات الخطر الأكبر من حيث إمكانية اندلاع الحرائق.

وستكون طائرات من نوع بومباردي “130 سي” المجهزة خصيصا لمكافحة الحرائق والتابعة للقوات الملكية الجوية، مستعدة للتدخل لإخماط الحرائق من المستوى الأكثر خطورة.