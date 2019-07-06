الولايات المتحدة: تقدّم في المباحثات مع طالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، السبت، أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان هي "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.

ومن قطر، قال المفاوض الأميركي إن "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان... لقد أحرزنا تقدما في كافة المسائل التي تتم مناقشتها"، وذلك عشية حوار بين الأطراف الأفغانيين تستضيفه الدوحة، الأحد.

ويجري مقاتلو طالبان محادثات في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، لبحث سبل التوصل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات.

من جهته، أعرب المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، سهيل شاهين، عن ارتياح الحركة للتقدّم الذي أحرزته المحادثات حتى الآن، وكتب في حسابه على تويتر "نحن مسرورون بالتقدم الذي أحرز ونأمل أن يتم إنجاز العمل المتبقي. لم نواجه أية عراقيل حتى الآن".

لكن المفاوضات ستُعلّق ليومين، إفساحًا في المجال أمام محادثات منفصلة من المقرر أن تبدأ الأحد في الدوحة بين طالبان وشخصيات أفغانية.

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وأضاف شاهين "غدًا وبعد غد، لن تعقد محادثات بسبب المؤتمر بين الأطراف الأفغانية".

وأكد خليل زاد أن المحادثات مع طالبان ستستأنف الثلاثاء.

ومن المتوقّع أن تشارك نحو 60 شخصية أفغانية في الحوار بين الأطراف الافغانية بينهم سياسيون ونساء.

وترفض طالبان التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وتؤكد أن محاوريها، الأحد، سيشاركون "بصفتهم الشخصية"، إلا أن الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة إجراء حوار بين طالبان والحكومة الأفغانية قبل التوصل لاتفاق سلام. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق قبل حلول الأول من أيلول/سبتمبر.