"التربية" الفلسطينية تنفي الشائعات: لم نُحدد موعدا لإعلان نتائج الثانوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان نشرته اليوم السبت، الشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الوزارة أنها لغاية الآن لم تحدد موعدا لنشر النتائج، وأنه في حال تم تحديد موعد؛ فإنها ستصدر بيانا صحافيا بهذا الخصوص.

وبينت أن عمليات الفرز والإدخال للبيانات ما تزال متواصلة في المحافظات الشمالية والجنوبية والتي قد تستغرق أسبوعين تقريبا.

وأكدت الوزارة أن لجنة الامتحانات العامة، ستجتمع قريبا لتقييم كافة الإجراءات والإعلان عن موعد النتائج وآلية نشرها.

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وكان أكثر من 76130 طالبا وطالبة، قد توجّهوا في مختلف المحافظات الفلسطينية بالضفة وقطاع غزّة، الشهر الماضي، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز".

وتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ إن الامتحان يُعقد في الوقت ذاته لجميع الممتحنين.

وتولّى أكثر من 10000 معلم ومعلمة، عمليات المراقبة، كما تولى أكثر من 2000 معلم، عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، وفق الوزارة.