ارتفاع إضافي في درجات الحرارة الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، غدًا، الأحد، ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في البلاد، لتكون أكثر من معدّلها لمثل هذا الوقت من العام.

وبحسب خبراء الأرصاد، ستكون درجة الحرارة مرتفعة أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية وفي عمق البلاد، في حين سترتفع الرطوبة على طول الساحل.

وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 80 إلى 160 سم، بينما ستكون الرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا.

وستتراجع درجات الحرارة الإثنين، وسيكون الطقس غائمًا جزئيًا، على أن يستمر في الانخفاض يومي الثلاثاء والأربعاء.