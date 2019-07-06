نائب رئيس البرلمان يطالب الخارجية باستدعاء سفير العراق لدى واشنطن

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، وزارة الخارجية باستدعاء سفير العراق لدى واشنطن واتخاذ كافة الإجراءات، على خلفية تصريحات بشأن اسرائيل.



وطالب الكعبي وزارة الخارجية بـ"أخذ دورها في مسائلة واستدعاء السفير واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصريحات التي تسيء الى المواقف الثابثة للدولة ومحاسبة كل من يصرح او يتكلم باسم العراق"، مجددا "رفضه لأي فكرة او مشروع يمهد للتطبيع مع الكيان المحتل". وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب اعرب عن استنكاره الشديد لتصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين"، معتبرا اياها "لا تمثل موقف العراق الرسمي والشعبي الرافض لأية علاقة مهما كان نوعها مع الكيان الغاصب لارضنا المحتلة في فلسطين".وطالب الكعبي وزارة الخارجية بـ"أخذ دورها في مسائلة واستدعاء السفير واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصريحات التي تسيء الى المواقف الثابثة للدولة ومحاسبة كل من يصرح او يتكلم باسم العراق"، مجددا "رفضه لأي فكرة او مشروع يمهد للتطبيع مع الكيان المحتل". ووجه الكعبي لجنة العلاقات الخارجية النيابية بـ"متابعة الإجراءات التنفيذية لوزارة الخارجية والكفيلة لمحاسبة سفير العراق لدى واشنطن".



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