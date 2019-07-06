مقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بهجوم مسلح جنوب الفلوجة

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بهجوم مسلح جنوب الفلوجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين هاجموا، مساء اليوم، نقطة تفتيش في عامرية الصمود جنوب الفلوجة، ما اسفر عن مقتل عنصرين واصابة اخر بجروح".

وتشهد محافظة الانبار بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.