داعشية إيرلندية ترغب بالعودة مع طفلتها إلى وطنها

أعربت الداعشية الإيرلندية ليزا سميث، والمتهمة بتدريب مسلحين من تنظيم "داعش" بسوريا، عن رغبتها الشديدة بالعودة مع طفلتها إلى وطنها، فيما اكدت أنها لم تقتل أحدا ولا تحمل أفكارا متطرفة.
وبعد مقتل زوجها في المعارك انتقلت إلى مخيم الهول شرقي سوريا على الحدود مع العراق.
ونفت المرأة أن تكون قد شاركت في القتال أو تدريب عناصر "داعش" أو أي أعمال عنف أثناء إقامتها في سوريا.
وأضافت سميث "أنها لم تعتنق أفكارا متطرفة، رغم اعترافها بأنها قبلت وجود أعمال وحشية كانت ترتكب" تحت سيطرة "دولة داعش" البائدة.
وأوضحت، : "لا أعتقد أنني تحولت إلى متطرفة، كل ما أعرفه هو أنني جئت إلى الدولة الإسلامية وهي انهارت.. وفي البداية لم آت لقتل أحد، وعندما كنت هناك، لم أقتل أحدا، وعندما سأرجع للوطن لن أقتل أحدا".
مع ذلك، وجدت سميث صعوبة عند الإجابة على سؤال بشأن ضرورة معاقبة مجرمي "داعش"، إذ قالت: "لا أستطيع الإجابة لأنني لا أعرف، ولا أعرف من يقول الحقيقة ومن يكذب".
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