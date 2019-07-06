وزير التربية وكالة يوجه بفتح تحقيق بفيديو يخص حالة 'غش عن بعد' في بابل

وذكر مكتب السهيل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير التربية وكالة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نُشر من مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف، بينما كان الحادث في محافظة بابل حيث وجهت الوزارة جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر من تناول مثل هذه المادة الخبرية".وأضاف أن "إدارة المدرسة ازالت الكتابة قبل بدء الامتحان اي لم تكن عملية للغش نهائياً و المدير العام لتربية بابل حسين خلف السالم فتح تحقيقاً على الفور، فيما التقط احد المراقبين صورة للكتابة وهو يحملها"، مبيناً أن "الكتابة غير مفهومة ولا تعد ضمن مفردات المنهاج أصلاً".

وأوضح السهيل، أن "المدير العام لتربية النجف عادل البصيصي اكد إن الصور التي تظهر في المقطع الفديو لجسراً غير موجود في المحافظة"، مبيناً أن "الوزارة مشددة على المراكز الامتحانية وكوادرها بالالتزام برصانة الامتحانات والتعليمات الوزارية".

