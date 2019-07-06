وجّه وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية على ما نُشر من مقطع فديو تناولته احدى وسائل الاعلام بحدوث عملية غش على احد الجسور في محافظة النجف، بينما كان الحادث في محافظة بابل.
وأضاف أن "إدارة المدرسة ازالت الكتابة قبل بدء الامتحان اي لم تكن عملية للغش نهائياً و المدير العام لتربية بابل حسين خلف السالم فتح تحقيقاً على الفور، فيما التقط احد المراقبين صورة للكتابة وهو يحملها"، مبيناً أن "الكتابة غير مفهومة ولا تعد ضمن مفردات المنهاج أصلاً".
وأوضح السهيل، أن "المدير العام لتربية النجف عادل البصيصي اكد إن الصور التي تظهر في المقطع الفديو لجسراً غير موجود في المحافظة"، مبيناً أن "الوزارة مشددة على المراكز الامتحانية وكوادرها بالالتزام برصانة الامتحانات والتعليمات الوزارية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية وكالة يوجه بفتح تحقيق بفيديو يخص حالة 'غش عن بعد' في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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