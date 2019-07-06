نيجيريا تطيح بالكاميرون وتتأهل لربع نهائي امم افريقيا

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2019-07-06 | 19:49
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بلغ المنتخب النيجيري ربع نهائي كأس امم افريقيا، بتغلبه على نظيره الكاميروني 3-2 في مباراة دراماتيكية احتضنها ستاد الاسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المقامة منافساتها في مصر.
نيجيريا افتتحت التسجيل اولاً عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 19، لكن المنتخب الكاميروني قلب النتيجة لصالحه في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول، حيث سجل ستيفان باهوكين، هدف التعادل في الدقيقة 41، ثم اضاف كلينتون موا نجي هدف التقدم في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الاول بتقدم الكاميرون 2-1.
وفي الشوط الثاني، انتفض منتخب نيجيريا واستطاع ان يعدل الكفة عن طريق إيغالو ايضاً في الدقيقة 63 وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل اليكس ايوبي هدف نيجيريا الثالث، ليهدي فريقه بطاقة العبور الى دور ربع النهائي من امم افريقيا.
وسينتظر المنتخب النيجري الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم، لمواجهته في دور ربع النهائي.
وفي الشوط الثاني، انتفض منتخب نيجيريا واستطاع ان يعدل الكفة عن طريق إيغالو ايضاً في الدقيقة 63 وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل اليكس ايوبي هدف نيجيريا الثالث، ليهدي فريقه بطاقة العبور الى دور ربع النهائي من امم افريقيا.
وسينتظر المنتخب النيجري الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم، لمواجهته في دور ربع النهائي.
المحرر: محمد خليل
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