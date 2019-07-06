انفجار ضخم بمركز للتسوق في فلوريدا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بسقوط عدد من الجرحى بانفجار ضخم داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية. وأكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز في مطعم للبيزا، ما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل وتدمير المطعم وإلحاق الضرر بالمباني التجارية المجاورة.

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