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رسمياً.. باريس سان جيرمان يعوض رحيل بوفون بضم حارس تشيلسي

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2019-07-06 | 19:19

رسمياً.. باريس سان جيرمان يعوض رحيل بوفون بضم حارس تشيلسي

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن انضمام صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر الحساب الرسمي لبطل الدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انضمام الحارس البولندي "ماركين بولكا".

ويأتي بولكا البالغ من العمر 19 عامًا فقط مجانًا، بعد انتهاء عقده مع .

وجاء تعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس البولندي بعد أيام من رحيل "جيانلويجي بوفون" من صفوف الفريق بعد نهاية عقده.


الجدير بالذكر أن بوفون قد عاد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، ولمدة موسم واحد ينتهي في حزيران 2020.

وتعد تلك هي الصفقة الصيفية الثالثة للعملاق الباريسي بعد الثنائي بابلو سارابيا من إشبيلية وأندير هيريرا من مانشستر يونايتد.

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