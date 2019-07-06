رسمياً.. باريس سان جيرمان يعوض رحيل بوفون بضم حارس تشيلسي

2019-07-06 | 19:19
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ويأتي بولكا البالغ من العمر 19 عامًا فقط مجانًا، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.
وجاء تعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس البولندي بعد أيام من رحيل "جيانلويجي بوفون" من صفوف الفريق بعد نهاية عقده.
الجدير بالذكر أن بوفون قد عاد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، ولمدة موسم واحد ينتهي في حزيران 2020.
وتعد تلك هي الصفقة الصيفية الثالثة للعملاق الباريسي بعد الثنائي بابلو سارابيا من إشبيلية وأندير هيريرا من مانشستر يونايتد.
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