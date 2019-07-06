الحوثيون يعلنون شن هجمات بطائرات مسيرة على مطار في السعودية

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، شن هجمات بطائرات مسيرة على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية في مطار جيزان جنوب غرب السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي، مؤكدا أن العملية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار.
وجدد العميد سريع التأكيد على أن "استمرار العمليات العسكرية يأتي في إطار الدفاع عن النفس وردا مشروعا على استمرار العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني للعام الخامس على التوالي".
وجدد العميد سريع التأكيد على أن "استمرار العمليات العسكرية يأتي في إطار الدفاع عن النفس وردا مشروعا على استمرار العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني للعام الخامس على التوالي".
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