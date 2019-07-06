رسمياً.. ميلان يضم مدافعاً من ريال مدريد

2019-07-06 | 19:06
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أعلن نادي ميلان الايطالي، انضمام مدافع وظهير أيسر ريال مدريد ثيو هيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاحه في ضم اللاعب الفرنسي.
وبحسب التقارير فإن ثيو سيتواجد في سان سيرو لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد إعارته في الموسم الماضي من صفوف ريال مدريد لريال سوسيداد.
وخرج الفرنسي من خطط ريال مدريد في الموسم القادم، بعد تعاقد النادي الإسباني مع فيرلاند ميندي مدافع أولمبيك ليون.
وبحسب التقارير فإن ثيو سيتواجد في سان سيرو لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد إعارته في الموسم الماضي من صفوف ريال مدريد لريال سوسيداد.
وخرج الفرنسي من خطط ريال مدريد في الموسم القادم، بعد تعاقد النادي الإسباني مع فيرلاند ميندي مدافع أولمبيك ليون.
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