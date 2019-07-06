مصر تدين هجومين إرهابيين وقعا بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الخارجية المصرية الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا سوقا ومسجدا بشمال ووسط أفغانستان، أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأكدت في بيان، اليوم السبت، وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في تلك الأزمة.

وتقدمت الخارجية المصرية بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

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ونفذت حركة طالبان هجوما استهدف نقطة تفتيش للجيش قرب سوق شمالي أفغانستان، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وإصابة نحو 40 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وفي غضون ذلك، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا بمدينة غزنة بوسط البلاد، خلف قتيلين وعددا من الجرحى.

وكانت قنبلة انفجرت، الجمعة، في مسجد غزنة بوسط البلاد، أدت إلى مقتل شخصين، بينهما طفل، وجرح 20 آخرون بينهم 14 طفلا.