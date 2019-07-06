وفد عربي رفيع يزور السودان لدعم التحول الديمقراطي

يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة إلى السودان غداً الأحد، للقاء الأطراف السودانية ولدعم مرحلة التحول السياسي.



وأصدر البرلمان العربي بيانا، السبت، جاء فيه: "إن زيارة الوفد تأتي للتأكيد على دعم البرلمان العربي للسودان ولعملية التحول السياسي الذي يشهده في المرحلة الراهنة، وحرصاً على التواصل مع كافة الأطراف، وتقريب وجهات النظر بما يضمن وحدة البلاد وسلامة مواطنيه".

وأضاف البيان أن وفد البرلمان سيلتقي خلال الزيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان".

Advertisements

ورحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان باتفاق الأطراف السودانية حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.

ودعا الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية، ونجاح متطلبات المرحلة الانتقالية، والعبور بها لمرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان واستمراره في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته، إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.