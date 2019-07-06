المعارضة الإيرانية تنتفض في برلين ضد خامنئي: نريد الحرية

مظاهرة الإيرانيين ضد نظام خامنئي في برلين

نظمت، السبت، المعارضة الإيرانية بالقرب من بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة، وذلك ضد قمع النظام الإيراني وخامنئي.

زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو أوروبا لفرض حظر على نظام طهران



ورفع المحتجون خلال المظاهرة -التي جاءت تحت عنوان "من أجل إيران حرة"- لافتات مناهضة للنظام الإيراني، داعمة للانتفاضة الشعبية لإسقاط حكم ولاية الفقيه في إيران.

الإيرانيون المشاركون طالبوا الاتحاد الأوروبي بإنهاء سياسة المهادنة تجاه نظام ولاية الفقيه، مناشدين المجتمع الدولي منع حصول النظام الإيراني على السلاح النووي.

وقال حسين يعقوبي الناشط بالمعارضة الإيرانية لـ"العين الإخبارية": "إننا موجودون اليوم لإيصال صوتنا للعالم أجمع، لأننا نريد الحرية والديمقراطية.. ولدعم نقاط مريم رجوي الـ10، ونأمل أن يدعمنا العالم كله في كفاحنا ضد ظلم نظام خامنئي".





وقالت المعارضة الإيرانية معصومة بلوروشي: "رسالتنا لأولئك الذين يحاولون إبقاء النظام في السلطة هي أنكم في الجزء المفقود من التاريخ، لأن هذا النظام محكوم عليه بالدمار".

وطالب المشاركون في مظاهرات برلين بإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووقف جريمة الإعدام، ووضع حد لتأجيج نيران الحروب من قبل طهران.



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وناشدوا المجتمع الدولي للعمل على منع حصول طهران على السلاح النووي، ووقف تصديرها للإرهاب والحروب الطائفية إلى بلدان الشرق الأوسط.

وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن دعمهم لمشروع مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، المكوّن من 10 مواد بشأن إيران المستقبل.





كما تخللت المظاهرة عروضا عن جرائم نظام ولاية الفقيه داخل إيران وخارجها.



مظاهرة برلين جاءت في وقت تتواصل الإضرابات والمظاهرات المناهضة للحكومة في إيران، إذ يعيش النظام الإيراني حالة الإفلاس الاقتصادي والعزلة المتصاعدة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى محاصرته بمختلف الأزمات الخانقة.





وتظاهر أعضاء المعارضة والجاليات الإيرانية الشهر الماضي في شوارع بروكسل عاصمة بلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي؛ للمطالبة بتغيير نظام ولاية الفقيه.

وقال معارضون إيرانيون، خلال مشاركتهم في المظاهرات، إن الشعب يريد تغيير وإسقاط نظام ولاية الفقيه في طهران من أجل مزيد من الحرية وحقوق الإنسان.