رجوي للمتظاهرين في برلين: نظام طهران يسير لنهايته

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هشام رشادالسبت 2019/7/6 08:34 مساء بتوقيت أبوظبي
رجوي خلال كلمتها للمتظاهرين في برلين
أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن الحركات الاحتجاجية أوصلت نظام طهران إلى نهايته، ونظام ولاية الفقيه حاليا يسير في منحنى الهبوط.
وقالت رجوي في كلمة عبر الكونفرانس للمتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين، السبت: "يا مناصري المقاومة، حضوركم في برلين وفي المظاهرة الثالثة بعد التجمعات الكبيرة في بروكسل وواشنطن، يحمل خطاباً واضحاً لأبناء الوطن والشعب الضائق ذرعًا".
وأضافت "في هذه المظاهرة الكبيرة، خطابكم وخطاب شعب إيران يناشد المجتمع الدولي وخاصة أوروبا، بضرورة وقف سياسة منح التنازلات للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران".
وتابعت "ألم يكن كافيا سراب التحول وأسطورة الاعتدال والإصلاح التي دامت 40 عاما في نظام ولاية الفقيه؟"، والسفارات والاستخبارات الإيرانية تتجسس على المعارضين، ويجب على مجلس الأمن تصنيف نظام طهران على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين".
وشددت زعيمة المعارضة الإيرانية على أن إيران ستتحرر بجهود المخلصين من أبنائها، والنظام الفاشي الديني أكبر تهديد للسلام في العالم، مطالبة ألمانيا بتغيير سياساتها ضد نظام ولاية الفقيه بعد الكشف عن الأعمال الإرهابية.
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