سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6 يوليو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

ويتاح الدولار في مصر خلال يومي الجمعة والسبت عبر ماكينات الصراف الآلي ببعض البنوك وفروعها داخل المطارات، وفي بعض مكاتب الصرافة المسموح لها بالعمل أيام العطلات.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي.

ويعرض الدولار بأعلى سعر لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" مقابل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

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وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي العملة الخضراء مقابل 16.59 جنيه للشراء، و16.69 جنيه للبيع.

أما أقل سعر الدولار فيعرضه بنك الإسكندرية مقابل 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.351 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي من 44.275 مليار دولار، نهاية مايو/أيار.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل متوسط سعر اليورو 18.69 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الجنيه الإسترليني 20.83 جنيه للشراء مقابل 20.97 جنيه للبيع.

كما أظهرت بيانات البنك استقرار متوسط سعر صرف العملات العربية، حيث سجل سعر الريال السعودي 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي 54.44 جنيه للشراء مقابل 54,88 جنيه للبيع.