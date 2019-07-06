"العين الإخبارية" ترصد أزمة الوقود في الجنوب الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزمة نقص الوقود بالجنوب الليبي بدأت منذ أكثر من 9 أشهر، وأغلقت مستودعات الوقود في الجنوب، والمواطنون يلجأون إلى السوق السوداء.

حامد رافع الخيالي، رئيس المجلس البلدي لبلدية سبها ذكر أن حصة الجنوب الليبي من الوقود والغاز تصل عن طريق مصراتة، وتم الاتفاق مع شركتين نفطيتين في الشرق ولكن الكميات الواردة قليلة.