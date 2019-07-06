شاهد.. حاكم إسطنبول يطالب بوضع أردوغان بالسجن بعد إثبات تحويل الأموال للخارج

تداول ناشطون، اليوم السبت، تسجيلا مصورا يظهر حاكم إسطنبول وهو يدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل الأموال للخارج. ويعيد "الخليج 365"، نشر التسجيل للمشاهدة ويظهر حاكم اسطنبول الجديد يطالب بوضع أردوغان بالسجن لتحويله اموال خارج تركيا فتحداه أردوغان بأنه اذا اثبت ضده تحويل هذه الاموال بأنه سيستقيل. ويوضح التسجيل، أن حاكم إسطنبول فتح الحاكم الصندوق الأسود وأدان الرئيس التركي بالأدلة فهتفت قاعة البرلمان التركي (فليستقيل أردوغان)

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