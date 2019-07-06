ليبيا تتهم روسيين بالتواطؤ مع القذافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية، نقلا عما سمته «وثيقة حصلت عليها»، أن قوات الأمن الليبية ألقت القبض على شخصين يحملان الجنسية الروسية لاتهامهما بمحاولة التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد، فى الوقت الذى قالت فيه الخارجية الروسية «إنها تتحقق من التقارير الخاصة بهذا الأمر» .

وأوضحت الوكالة أن رسالة من مكتب الادعاء العام الليبى موجهة إلى حكومة الوفاق، أشارت إلى أن الروسيين الاثنين «تورطا» في محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف الإسلام القذافي الابن الهارب للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو مرشح محتمل فى الانتخابات يحظى بتأييد بعض المسؤولين في روسيا.