إردوغان يشعل فتيل الصراع الليبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تشير إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا أمس، وعين نائبه مراد أويسال خلفا له، وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن أويسال الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي منذ 9 يونيو 2016، سيواصل تنفيذ أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل، تماشيا مع ولايته وصلاحياته.

وقال أويسال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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وفي اتجاه آخر، أشعل إوردغان الصراع الليبي وزاد حدة التوتر، عقب لقائه أمس الأول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج في إسطنبول، في تأكيد لدعمه الصريح لحكومة الوفاق على حساب الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وجدد إردوغان «دعمه» لحكومة الوفاق داعيا إلى ما وصفه بـ «وقف الهجمات التي تشنها قوات اللواء خليفة حفتر»، بحسب «الأناضول».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتهم المتحدث باسم قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا اللواء أحمد المسماري تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي حينذاك أن «كل السفن والطائرات التركية من الآن هي أهداف معادية»، وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا، وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ.

وأرجع المسماري اتخاذ هذه الإجراءات إلى «تدخل إردوغان السافر في ليبيا، وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء».