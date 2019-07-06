إنهاء إضراب مضيفي «إيفا اير» التايوانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

ذكر مكتب الرئاسة في تايوان أمس أن إنهاء إضراب مضيفي شركة «إيفا اير» للطيران يمثل صفحة جديدة في العلاقات في مجال العمل.

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وأضاف مكتب الرئاسة «ستضمن الجهود المشتركة من الجانبين حقوق العملاء»، وذلك بعد أن دخل الإضراب يومه الـ17 أمس، وحظي أعضاء النقابة المضربون عن العمل بمزيد من الدعم من جانب الشعب، بعد الكشف عن ظروف عملهم السيئة نسبيا في الشركة.

وتظاهر أعضاء النقابة المضربون عن العمل والمواطنون الذين أعربوا عن تضامنهم معهم مرتين أمام القصر الرئاسي في تايبيه، مما أثار اهتمام الرئيسة تساي إينج وين.

وتوصلت نقابة المضيفين الجويين في شركة «إيفا اير»، ثاني أكبر شركة طيران في تايوان، إلى اتفاق مع الإدارة أمس، لإنهاء إضراب عن العمل بعد غد، وجرى التوقيع على الاتفاق مع وزارة العمل وحكومة مدينة تايوان، حيث يقع مطار تايوان الدولي.