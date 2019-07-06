الرئيس المصري يطلق اتفاقية التجارة في قمة أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى النيجر للمشاركة في فعاليات الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تبدأ اليوم لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

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ويوجد وفد مصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري حاليا في النيجر للمشاركة في فعاليات عدة للإعداد للقمة من بينها الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد حافظ «ألقى وزير الخارجية كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة على أسس من التكامل، وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل الأفريقي المشترك».

وأكد شكري أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يفتح آفاقا جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة تعد مشروعا قاريا رائدا.