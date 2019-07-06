فلسطين: إسرائيل تواصل سرقة أراضينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ رام الله

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس من مساعي إسرائيل لـ»شرعنة» ألفي وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية.

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وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، في بيان له، إن سلطات إسرائيل «تواصل سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتحاول بشتى السبل غير المشروعة إضفاء شرعية زائفة من خلال محاكمها على ذلك».

وأشار البيان إلى صدور قرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبل أيام على قرار من شأنه أن يقود إلى إضفاء الشرعية على ألفي وحدة استيطانية بنيت من دون تراخيص في مستوطنات أو بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها في أنحاء الضفة الغربية.

ونبه بيان منظمة التحرير إلى مخاطر استخدام إسرائيل هذه الآلية لترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، وتخصيص أراض واسعة للبناء والاستيطان، داعيا إلى تدخل دولي لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وتقويض حل الدولتين.