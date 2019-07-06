ترند الموجز|موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا وأجيري يدفع بالقوة الضاربة..وانفجار يهز تل أبيب..والأهلي يخطف نجم بيراميدز..وحقيقة زيادة رغيف الخبز بعد رفع البنزين

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم في دور الـ16.. والقنوات الناقلة المجانية.. وأجيري يعود للقوة الضاربة، وبعد زيادة البنزين..الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر الخبز وإلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات ووجود أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي ولحوم برازيلية فاسدة بالأسواق، انفجار يهز وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تضارب الأنباء، وبعد الصفقتين الناريتين.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد زيادة البنزين..الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر الخبز وإلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات ووجود أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي ولحوم برازيلية فاسدة بالأسواق

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، السبت، انفوجرافات تفند خلالها عدد من الشائعات وعلى رأسها عدم رفع سعر الخبر المدعم على بطاقات التموين، بعد زيادة أسعار البنزين، كما نفي المركز ما أثير حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ونفي ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية.

ونفت الحكومة ما تداول حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، ونفت أيضا ما أثير حول انتداب الأطباء تعسفيًا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

ونفي المركز ما تداول بشان خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى ببورسعيد ، كما نفي تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي.

ونفى المركز ما أثير حول إلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات، وتداول لحوم برازيلية فاسدة بالأسواق، وزيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وإعطاء تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة برفع أسعار الوقود صباح الجمعة، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر إسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

(رابط الخبر)

انفجار يهز وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تضارب الأنباء

أفادت مراسلة وكالة فرانس24، السبت، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

من جانبها نفت مراسلة روسيا اليوم في القدس، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية حول وقوع انفجار بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، نجم عن سيارة مفخخة.

وأكدت روسيا اليوم، أن الأمر عبارة عن "إشاعة" تتناقلها بعض وسائل الإعلام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المظاهرات والاشتباكات العنيفة، التي تشهدها إسرائيل، بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية، بعد إطلاق النار على مراهق إسرائيلي من أصل إثيوبي يدعى سليمان تيكا، ما أدى إلى مقتله، وذلك على يد ضابط شرطة خارج الخدمة في كريات حاييم شمال حيفا، الأحد الماضي.

وبحسب وكالات الأنباء، خرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتتواصل الاحتجاجات منذ الاثنين الماضي فيما دعا القادة الإسرائيليون إلى التهدئة.

وأغلق المتظاهرون طرقات رئيسية في كافة أنحاء البلاد وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرون أنه تمييز ضد الإسرائيليين من أصول إثيوبية، والذين يطلق عليهم "الفلاشا".

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، أمر القائم بأعمال مفوض الشرطة في إسرائيل أفراد الشرطة بالتحرك لتفريق المظاهرات التي قام بها أفراد من المجتمع الإثيوبي، ومؤيديه في إسرائيل، بعد أن تحولت سلسلة من الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وأظهر مقطع فيديو وزعته الشرطة اشتعال النيران في عدد من السيارات، كما يظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة غاضبة وهي تقفز على سيارة وتحاول تحطيم نوافذها أثناء سيرها في الشارع.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان لها، إنه “على مدار الأيام الماضية سمحت الشرطة بتنظيم مظاهرات وسمحت للمتظاهرين بالتظاهر علنا، وأجرت الشرطة حواراً مفتوحاً مع قادة المجتمع من أجل منع أعمال الشغب والعنف ضد الشرطة أو المدنيين“.

وأضاف البيان أن “الشرطة تستجيب الآن بتفريق الاحتجاجات ومنع المزيد من أعمال الشغب والأعمال الخطرة التي يتعرض لها الشرطة والمدنيين“.

ويجري التحقيق في الظروف الدقيقة لإطلاق النار الذي وقع الأحد الماضي، وقال بيان أولي صادر عن الشرطة حول الحادث - طعن فيه شهود عيان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية - إن الضابط الذي كان خارج الخدمة وصف رؤيته لعراك في ملعب.

وقال بيان الشرطة إنه بعد الاقتراب من الأشخاص المشاركين في القتال وإخبارهم أنه ضابط شرطة، بدأوا في إلقاء الحجارة عليه.

وأضاف البيان إن الضابط وجد نفسه في وضع يهدد حياته وأطلق النار.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 136 شخصا، وأن 111 ضابطا أصيبوا بجروح وألقيت عليهم الحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة.

(رابط الخبر)

بعد الصفقتين الناريتين.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب محمد مجدي أفشة لاعب وسط بيراميدز، من الانتقال للأهلي، بداية من الموسم الجديد.

وبحسب موقع "سوبر كورة" فإن اللاعب توصل لجميع التفاصيل حول بنود عقده مع الأهلي، ووقع بالفعل على عقوده الجديدة مع القلعة الحمراء، وينتظر الضوء الأخضر من مسؤولى بيراميدز للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأبلغ أفشة مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال للأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما جعل هناك تسهيل فى المفاوضات، بين الناديين.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

كهربا في الطريق؟

Advertisements

من ناحية أخرى، ترددت أنباء عن فسخ محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب وسط الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كـ"محلل"، حتى يتسنى له الانضمام إلى الأهلي.

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.

(رابط الخبر)

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم في دور الـ16.. والقنوات الناقلة المجانية.. وأجيري يعود للقوة الضاربة

يخوض المنتخب الوطني، مواجهة قوية أمام نظيره الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ16، بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

بعد ذلك فاز الفراعنة في ختام دور المجموعات على أوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

تشكيل الفراعنة المتوقع:

سيعود خافيير أجيري، لتشكيله المعتاد بعدما أجرى 3 تغييرات أمام أوغندا، حيث بدأ باهر المحمدي بدلا من محمود علاء، ونبيل عماد على حساب طارق حامد، وكوكا بدلا من مروان محسن

التشكيل

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محود علاء – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – محمد النني

أمامهم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: مروان محسن

ويغيب عن الفراعنة أحمد حسن كوكا وجنش، والونش للإصابة.

وكان محمد صلاح قد عانى من نزلة برد حرمته من مران الخميس، ولكنه شارك في تدريبات الجمعة، وأصبح جاهزا للمباراة.

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباريات عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع البطولة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع البطولة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000