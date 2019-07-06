مصادر حزب الله للـLBCI: إذا طرح ملف إحال حادثة الجبل للمجلس العدلي على التصويت فسنصوت مع الغريب

أوضحت مصادر "​حزب الله​" لقناة الـ"LBCI"، أنّ "ما أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​ من خلدة يمثّل موقف الحزب، الّذي شدّد على ضرورة حفظ الإستقرار في الجبل وأنّ لا مناطق مغلقة أمام أحد".

وبيّنت أنّ "مسؤول "حزب الله" في الجبل، كان إلى جانب حلفائه يتقبّل التعازي بالشابين اللذين سقطا في الجبل"، لافتةً إلى أنّه "إذا طُرحت قضية إحالة ملف الحادثة إلى ​المجلس العدلي​ على التصويت، فسيصوّت وزراء الحزب إلى جانب حليفهم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​صالح الغريب​".