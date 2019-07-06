أوضحت أوساط "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة الـ"LBCI"، أنّ "الحزب سلّم مطلوبين مشتبه بهم في أحداث الجبل، وعلى الفريق الآخر تسليم مطلوبين أيضًا". واستبعدت أنّ "تتمّ إحالة حادثة ​قبرشمون​ إلى ​المجلس العدلي​، نتيجة عدم توافر المقومات القضائيّة والسياسيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط "الإشتراكي" للـLBCI: على الفريق الآخر تسليم مطلوبين كما نحن فعلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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