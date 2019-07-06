"LBCI": حلول وضعت لتأمين الإيرادات المرتبطة بالمواد المعلقة خلال مناقشة الموازنة

عَلِمت قناة الـ"LBCI"، أنّ "حلولًا وُضعت لتأمين الإيرادات المرتبطة بالمواد الّتي عُلّقت خلال مناقشة الموازنة". ولفتت إلى أنّ "في هذا الاطار، يتوقّع أن يقدّم وزير المال ل​لجنة المال والموازنة​ لوائح بالبضائع الجديدة الّتي يقترح فرض ضريبة 2 بالمئة على استيرادها. أمّا في ما خصّ المادتين المتعلّقتين بالعسكريين المتقاعدين، فيفترض خفض رسم الطبابة من 3 بالمئة إلى 1.5 بالمئة، فيما تطال الضريبة على رواتبهم الشطور العالية، أمّا تأخير التسريح فيتمّ بموجب صيغة متوافق عليها مع المؤسسة العسكرية".

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