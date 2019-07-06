جميل السيد: أخبار الدولة هذا المساء على التلفزيون هَزُلَتْ وتافهون

اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​أخبار​ ​الدولة​ هذا المساء على التلفزيون! هَزُلَتْ، وتافهون. حرام فيهم كلمة زيادة".

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