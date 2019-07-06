ماكرون: مستعدون لمضاعفة جهودنا لوقف الحرب الإقتصادية على إيران

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الى أن "الاتحاد الأوروبي كان يعارض بشدة خروج أميركا من الاتفاق النووي وهو يريد الحفاظ عليه ويبذل ما بوسعه لذلك"، معتبرا أن "الإجراءات الأوروبية لتعويض العقوبات الأميركية لم تكن ناجحة لكننا سنبذل كل جهدنا لتعويض ذلك".
واعتبر ماكرون في إتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "نهاية الاتفاق النووي تعني هزيمة جماعية ويجب السيطرة على الأوضاع واتخاذ اجراءات جديدة للحفاظ عليه"، معلنا أن "فرنسا مستعدة لمضاعفة جهودها لتحقيق مطلب إيران وقف الحرب الإقتصادية المفروضة عليها".
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