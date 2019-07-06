ماكرون: مستعدون لمضاعفة جهودنا لوقف الحرب الإقتصادية على إيران

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الى أن "​الاتحاد الأوروبي​ كان يعارض بشدة خروج ​أميركا​ من ​الاتفاق النووي​ وهو يريد الحفاظ عليه ويبذل ما بوسعه لذلك"، معتبرا أن "الإجراءات الأوروبية لتعويض ​العقوبات الأميركية​ لم تكن ناجحة لكننا سنبذل كل جهدنا لتعويض ذلك".

واعتبر ماكرون في إتصال هاتفي مع الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "نهاية الاتفاق النووي تعني هزيمة جماعية ويجب السيطرة على الأوضاع واتخاذ اجراءات جديدة للحفاظ عليه"، معلنا أن "​فرنسا​ مستعدة لمضاعفة جهودها لتحقيق مطلب إيران وقف الحرب الإقتصادية المفروضة عليها".