شدد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في إتصال مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على أنه "يجب على ​الاتحاد الأوروبي​ العمل بمسؤولياته تجاه الاتفاقات الدولية وقرارات ​مجلس الأمن​"، مشيرا الى أن "خفض التزاماتنا يتوافق مع بنود الاتفاق النووي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: خفض التزاماتنا يتوافق مع بنود الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.