ABCNews: عدد من الجرحى في إنفجار بأحد المراكز التجارية بفلوريدا

ذكرت قناة "ABC News" الأميركية أن رجال ​الشرطة​ وطواقم الإطفاء إستجابوا ل​انفجار​ أدى الى سقوط عدد من الجرحى في مركز للتسوق في ​فلوريدا​، مشيرة الى أنه تم الإبلاغ عن الانفجار في مركز تسوق The Fountains، خارج فورت لودرديل.

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