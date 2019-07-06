حزب "العدالة والتنمية" التركي: منظومة الدفاع الجوي ضرورة للأمن القومي

أكّد المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، أنّ "الحصول على منظومة دفاع جوي يعدّ ضروريًّا لتعزيز أمن البلاد القومي".
ولفت في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الرئيس رجب طيب اردوغان مع نواب الحزب في البرلمان بإسطنبول، إلى أنّ "بلاده في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي، في إشارة إلى منظومة "S400" الروسية، فإنّها ستستخدمها". وركّز على أنّ "على حلفاء أنقرة تقديم الدعم لها في هذا الإطار، سيما أنّ الحدود التركية تعدّ حدودًا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وقارة أوروبا".
وبيّم جليك أنّ "تاريخ تسلّم المنظومة الروسية سيتمّ تحديده خلال أيام أو أسابيع قليلة".
وكانت قد قرّرت تركيا، عام 2017، شراء منظومة "S400" من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطولة لشراء "باتريوت" الأميركية.
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