حزب "العدالة والتنمية" التركي: منظومة الدفاع الجوي ضرورة للأمن القومي

أكّد المتحدث باسم "​حزب العدالة والتنمية​" الحاكم في ​تركيا​، ​عمر جليك​، أنّ "الحصول على منظومة دفاع جوي يعدّ ضروريًّا لتعزيز أمن البلاد القومي".

ولفت في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الرئيس ​رجب طيب اردوغان​ مع نواب الحزب في البرلمان بإسطنبول، إلى أنّ "بلاده في حال اشترت منظومة الدفاع الجوي، في إشارة إلى منظومة "S400" الروسية، فإنّها ستستخدمها". وركّز على أنّ "على حلفاء ​أنقرة​ تقديم الدعم لها في هذا الإطار، سيما أنّ الحدود التركية تعدّ حدودًا ل​حلف شمال الأطلسي​ (ناتو) وقارة ​أوروبا​".

وبيّم جليك أنّ "تاريخ تسلّم المنظومة الروسية سيتمّ تحديده خلال أيام أو أسابيع قليلة".

وكانت قد قرّرت تركيا، عام 2017، شراء منظومة "S400" من ​روسيا​، بعد تعثّر جهودها المطولة لشراء "باتريوت" الأميركية.