وزير إيراني: الكونغرس يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية في إيران

أعلن مساعد وزير ​الصناعة​ والتجارة والمعادن ال​إيران​ي سعيد زرندي، أن "​الكونغرس الأميركي​، يسعى الى منع إنتاج العملة الرقمية المشفرة "​بيتكوين​" في إيران"، مشيرا الى أن "هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي على الأفراد والدول، فضلا عن إمكانية تنفيذ عمليات تبييض أموال عبرها".

وأضح أن "​طهران​ لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن إنتاج "بيتكوين"، مؤكدا ضرورة الإسراع في حسم هذه المسألة ، حتى لا تتحول لأنشطة سرية، مبينا أن عددا من الوزارات في إيران تعمل إلى جانب ​البنك المركزي​ لحسم موضوع إنتاج "العملة الرقمية " في إيران.