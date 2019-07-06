وزير إيراني: الكونغرس يسعى لمنع إنتاج العملة الرقمية في إيران

أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني سعيد زرندي، أن "الكونغرس الأميركي، يسعى الى منع إنتاج العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" في إيران"، مشيرا الى أن "هذه العملة تعتبر أداة لتفادي الحظر المالي على الأفراد والدول، فضلا عن إمكانية تنفيذ عمليات تبييض أموال عبرها".
وأضح أن "طهران لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن إنتاج "بيتكوين"، مؤكدا ضرورة الإسراع في حسم هذه المسألة ، حتى لا تتحول لأنشطة سرية، مبينا أن عددا من الوزارات في إيران تعمل إلى جانب البنك المركزي لحسم موضوع إنتاج "العملة الرقمية " في إيران.
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