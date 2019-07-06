داخلية تركيا أعلنت القضاء على 3 "إرهابيين" في ولاية هطاي جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أنّ "فرق الدرك أطلقت عمليّات أمنيّة بريّة، مدعومة بسلاح الجو في ريف جبال الأمانوس بولاية هطاي جنوبي البلاد"، موضحةً أنّ "العمليّات أدّت إلى القضاء على ثلاثة "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا".
ولفتت في بيان، إلى "استمرار العمليّات الأمنية ضدّ الإرهابيين في المنطقة".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
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