مناوشات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ

تجدّدت المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ، بعدما أغلق مئات المتظاهرين الطرق وأطلقوا هتافات مناهضة للحكومة في مواجهة الشرطة في منطقة تيون مون في شمال غرب الجزيرة.
ودعا المتظاهرون لاحتجاجات جديدة الأحد، خارج محطة قطار سريع يخضع جزء منها لقانون الصين القارية.
ومنذ الشهر الماضي، تهزّ مسيرات حاشدة المدينة الّتي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، احتجاجًا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين في هونغ كونغ للصين القارية.
وكان قد اقتحم متظاهرون ملثمون مؤيدون للديمقراطية، يوم الإثنين، برلمان هونغ كونغ، تاركين رسائل مناهضة لبكين على جدرانه في إظهار غير مسبوق لمشاعر الغضب حيال الصين.
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