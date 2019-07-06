وزير الطاقة التركي: سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أعلن وزير الطاقة التركي فتحي سونميز، أنّ "سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل".
وأوضح أنّ "السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، الّتي تقع شمال شرق الجزيرة"، أي في الشطر الّذي تسيطر عليه "جمهورية شمال قبرص التركية" الّتي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وكانت قد أرسلت تركيا في 20 حزيران الماضي، السفينة لاستطلاع حقول الغاز قبالة قبرص، الّتي تشكّل مصدر توتّر بين أنقرة وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وبعد إعلان إرسال "يافوز"، هدّد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات. ونددّ قادة الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل ب،"أنشطة التنقيب غير القانونية".
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