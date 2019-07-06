وزير الطاقة التركي: سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أعلن وزير الطاقة التركي فتحي سونميز، أنّ "سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن ​الغاز​ قبالة قبرص الأسبوع المقبل".

وأوضح أنّ "السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، الّتي تقع شمال شرق الجزيرة"، أي في الشطر الّذي تسيطر عليه "جمهورية شمال ​قبرص التركية​" الّتي لا تعترف بها سوى ​أنقرة​.

وكانت قد أرسلت ​تركيا​ في 20 حزيران الماضي، السفينة لاستطلاع حقول الغاز قبالة قبرص، الّتي تشكّل مصدر توتّر بين أنقرة وقبرص العضو في ​الاتحاد الأوروبي​. وبعد إعلان إرسال "يافوز"، هدّد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات. ونددّ قادة الاتحاد خلال اجتماعهم في ​بروكسل​ ب،"أنشطة التنقيب غير القانونية".