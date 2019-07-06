العجز المالي بالموازنة في إسرائيل يبلغ 3.9 في المئة عن العام الماضى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" ال​إسرائيل​ية أن "​العجز​ المالي الحكومي لموازنة العام المالي بلغت 3.9 في المئة بزيادة قدرها 1 في المئة عن العام المالي الماضي"، مشيرة الى أن "​الموازنة​ العام لإسرائيل تشهد زيادة في العجز يقدر بـ54 مليون شيكيل، في حين في نفس المدة الزمنية من العام الماضي كان العجز المالي هو 2.9 في المئة من الموازنة".

وأكدت الصحيفة، أن "هناك عدة أسباب لوجود العجز في مقدمتها الانفاق على العديد من القطاعات من بينها ​الصحة​، ولأول مرة لا تكون ​وزارة الدفاع​ ليست طرفاً أو سبباً في العجز الخاص بالموازنة".