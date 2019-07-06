الشرطة الإيطالية تحتجز نمورًا قتلت مُروّضها والبرلمان يتدخل

هاجمت أربعة نمور مُروّضها حتى قتلته خلال التدريب في جنوب إيطاليا، ما أثار دعوات غاضبة، دعت إلى فرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك.
وقالت الشرطة في بيان لها، إن النمور هاجمت مروضها البالغ من العمر 61 عامًا، أثناء التدريب وقتلته وهو ما يشير لاستخدام العنف ضدها.
واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك، ما أثار احتجاجات؛ حيث دعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان، إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم، وحثّت الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك، ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية.
ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدًا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك، بعد فشل مشروع قانون آخر طرح في 2017.
وتعهّدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون، ما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.
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