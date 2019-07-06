إيران تنفي احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نفت إيران صحة الأخبار المتداولة حول احتجازها، ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، واصفة هذه التقارير بالمفبركة، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

وكانت أخبار ترددت حول توقف ناقلة نفط عملاقة تسمى "باسيفيك فوياجر"، وترفع العلم البريطاني في الخليج.

يُذكر أنَّ قائد بالحرس الثوري الإيراني، هدد أمس الجمعة، باحتجاز ناقلة بريطانية ردًا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، مؤكدًا أنَّه إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية فسيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية.

Advertisements

واستدعت طهران السفير البريطاني، الخميس الماضي، للتعبير عن "احتجاجها القوي على الاحتجاز غير المقبول والمخالف للقانون".

وذكرت حكومة جبل طارق، أنَّ أفراد طاقم الناقلة (جريس 1) يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين، في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

وكان رجال البحرية الملكية سيطروا على الناقلة الخميس الماضي، قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا، وأنزلوا طائرة هليكوبتر على متن الناقلة وهي تتحرك وسط ظلام دامس.