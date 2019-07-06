شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: أموال الشعب القطرى تسخر لخدمة سياسات نظام الحمدين التخريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب السعودى عادل الحميدان المشرف على منصة "الرياض اليوم"، إن أموال الشعب القطرى تم تسخيرها لخدمة سياسات نظام الحمدين التخريبية فى العالم العربي.

وأضاف عادل الحميدان، فى تصريحات له، أنه نتيجة دعم الدوحة للإرهاب فقد اتخذت أربع دول عربية قراراً تاريخياً لمقاطعة قطر الأمر الذى أثر على الاقتصاد القطرى رغم محاولة النظام الحاكم هناك التقليل من آثار هذه المقاطعة.

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وتابع الكاتب السعودى عادل الحميدان المشرف على منصة "الرياض اليوم" قائلا: "فالدول الأربع وهى السعودية ، مصر، الإمارات، والبحرين دول مؤثرة على الساحات العربية والإسلامية والدولية وتمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً ".