شكرا لقرائتكم خبر عن عصام تليمة يعترف بانحدار أخلاق الإخوان: اتعرض للسباب إذا أصدرت فتوى لا ترضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، بانحدار أخلاق قواعد الإخوان، مشيرا إلى أنه يتلقى سباب وهجوم من بعض من ينتمون لمعسكر الجماعة إذا أصدر فتاوى لا يرضون عنها.

وقال عصام تليمة، خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "مكملين" الإخوانية، إنه تم مهاجمته عدة مرات من معسكر الإخوان لأنه أصدر فتاوى لا يرضى عنها بعض من معسكر الإخوان، وأنه أحيانا يتلقى سبابا من البعض ويكون رد فعله حظر من يسبونه بالشتائم.