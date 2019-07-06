محافظ أسوان يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: نفذ اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة انتظام والتزام السائقين وأصحاب السيارات السرفيس بالتعريفة الجديدة المقررة، عقب إعلان الأسعار الجديدة للمواد البترولية. وقابل إبراهيم عددًا من المواطنين والسائقين، واستفسر منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة، وخاصة عقب الانتهاء تركيب الاستيكر الخاص بالأجرة وخط السير وأرقام تليفونات الشكاوى، موجهًا مسئولي المرور والمواقف بتحرير محاضر فورية وتوقيع عقوبات رادعة لأي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة أو لم يقوم بوضع الإستيكر على زجاج السيارة الأمامي.

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