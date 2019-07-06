بالمجان.. تقديم العلاج لـ800 مريض في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:
أعلنت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، انتهاء عمل القوافل الطبية المجانية الموفدة من جامعة أسيوط على مدار يومين بمستشفى الخارجة العام ومستشفى باريس المركزي، في إطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية.
وقالت مشرف، إن القافلة نفذت برنامجها بتوقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة بمركزي الخارجة وباريس حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 863 حالة مرضية تضمنت 479 حالة مرضية بمركز باريس والقرى التابعة له و384 حالة مرضية بمركز الخارجة، وذلك في تخصصات ( باطنة عامة – جراحة – نفسية وعصبية – نساء وتوليد – مسالك بولية – جلديه وتناسلية– أطفال – أمراض صدرية– جراحة عظام – أنف وأذن – جراحة عيون – جهاز هضمي وكبد – جراحة أوعية دموية – جراحة تجميل – جراحة أسنان).
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