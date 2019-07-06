"العسكري السوداني": الاتفاق مع المعارضة بشأن المجلس السيادي يحتاج إلى تكاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتى، اليوم السبت، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير المعارضة بشأن المجلس السيادى يتطلب التعاون والتكاتف بين جميع أطياف الشعب للخروج من الأزمة.

وأضاف دقلو في مؤتمر صحفي اليوم شرقي العاصمة الخرطوم: "تم الاتفاق الذي كنا نسعى إليه ولتطبيقه يجب أن نتكاتف جميعا"، لافتاً إلى أنه لابد من محاسبة كل فاسد.

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وأكد دقلو أن السلطات السودانية ستعمل في الوقت الحالي على تطوير التعليم والبنية والتحتية في البلاد، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إقامة دولة القانون في السودان.

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري السوداني عن مصير أموال المساعدات الخارجية، مؤكد أن المجلس سلم كل المساعدات المالية التي تلقاها منذ وصوله إلى سدة الحكم منذ ثلاثة أشهر إلى بنك السودان المركزي، بما في ذلك المساعدات التي جاءت من السعودية والإمارات.

وفي هذا السياق، قال حميدتي: "كل ما وصلنا من 3 شهور ذهبت إلى بنك السودان المركزي، المساعدات التي أتت من الخارج لم نهبشها، والمساعدات التي جاءت من دولة السعودية والإمارات موجودة في بنك السودان".